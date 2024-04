In un’intervista in esclusiva per ScreenRant, Ryan Gosling ed Emily Blunt hanno parlato del loro The Fall Guy, in uscita il 1 maggio e in anteprima il 26 aprile nelle sale italiane.

Il duo protagonista ha voluto paragonare il rapporto tra I rispettivi personaggi a quello tra Barbie e Ken in Barbie, dove Gosling ha tirato fuori il suo Ken interiore, paragonando le due relazioni.Se Ken è molto simile a Colt, lo stesso non si può dire del personaggio di Jodie, non esattamente tollerante e gentile come lo era Barbie, a detta di Blunt:

Ryan: Finalmente in questo film posso veramente fare “spiaggia” e non è stato male devo dire. Penso che il mio personaggio sia in piena fase Ken per la fase Barbie di Jodie. Quindi fare Barbie è stata un’ottima preparazione a questo film, visto che ho dovuto tirare fuori tutto il mio cuore di Ken per lei. Emily: Al contrario, però, non penso che Jodie sia gentile tanto quanto lo era Barbie. Soprattutto all’inizio, non ha il cuore aperto che ha Barbie e non è per niente ricettiva nei suoi confronti. Ryan: Sì, ma lui la ammira tanto quanto Ken ammira Barbie. Lei è la sua Stella Polare.

The Fall Guy sarà presentato in anteprima nazionale il 26 aprile per poi arrivare in tutti i cinema dal 1 maggio. Nel cast Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate