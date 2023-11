Non uscirà più il 1 marzo The Fall Guy, la commedia d’azione di David Leitch con Ryan Gosling ed Emily Blunt, che qualche giorno fa si è mostrata in un primo trailer.

La Universal Pictures ha infatti annunciato che la pellicola arriverà adesso il 3 maggio, approfittando del posto vacante lasciato da Deadpool 3 (rimandato al 26 luglio).

The Fall Guy diventa così la prima uscita del botteghino estivo in una stagione che a causa dello sciopero degli attori sarà purtroppo poco carica.

Nel film Gosling interpreta Colt, uno stuntman che è costretto a lavorare nel film diretto da una regista esordiente… che è la sua ex ragazza (Emily Blunt), sostituendo una star del cinema per la quale in passato faceva la controfigura (Aaron Taylor-Johnson).

Il film è basato sull’omonima serie degli anni ottanta, ed è scritto da Drew Pearce, autore della sceneggiatura di Hobbs & Shaw.

