Nuovo importante ingresso nel cast di The Fantastic Four, il film di Matt Shakman le cui riprese inizieranno prossimamente e che ha un’uscita fissata per il 25 luglio 2025: si tratta di John Malkovich.

L’instancabile attore è recentemente apparso nella serie The New Look e, con piccole parti, in Billions, Space Force e Ripley, e prossimamente sarà in Hand of Dante di Julian Schnabel, Opus di A24 e The Yellow Tie.

Non sappiamo ancora che parte avrà nel cinecomic dei Marvel Studios, ma andrà ad affiancare Paul Walter Hauser e i protagonisti Pedro Pascal (Reed Richards / Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm / la donna invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm / la torcia umana) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / la cosa). Julia Garner sarà Shalla-Bal / Silver Surfer.

Alla sceneggiatura Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer, con contributi di Peter Cameron.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

