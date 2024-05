Secondo quanto riportato da Deadline Paul Walter Hauser sarebbe entrato a far parte del cast di The Fantastic Four, atteso cinecomic Marvel il cui cast comprende Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.

Ancora non è stata rivelata la natura del ruolo di Paul Walter Hauser.

Le riprese del film, diretto da Matt Shakman e scritto da Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson e Ian Springer, inizieranno in estate.

Nel cast di The Fantastic Four troviamo Pedro Pascal (Reed Richards / Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm / la Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm / la Torcia Umana) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / La Cosa). Accanto a loro anche Julia Garner nei panni di Shalla-Bal, imperatrice del pianeta Zenn-La e primo amore di Norrin Radd / Silver Surfer (che nella storia di Terra-X del 2000 divenne lei stessa Silver Surfer).

