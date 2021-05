arriverà in Italia grazie a BiM: il film di Florian Zeller candidato a sei premi Oscar e vincitore dell’Oscar al migliore attore e alla migliore sceneggiatura originale uscirà al cinema il 20 maggio in lingua originale e, una settimana dopo, in italiano.

The Father – Nulla è come sembra è tratto dall’opera teatrale “Il padre” (Le père) scritta da Florian Zeller e andata in scena per la prima volta a Parigi nel 2012, conquistando il premio Molière per la Miglior commedia, prima di debuttare a Broadway e nel West End londinese, dove ha ottenuto premi Tony e Olivier per il Miglior attore (rispettivamente a Frank Langella e Kenneth Cranham). Zeller firma la regia dell’adattamento cinematografico – il suo esordio nel lungometraggio – girato a Londra da una sceneggiatura che ha scritto a quattro mani con Christopher Hampton (Espiazione, Le relazioni pericolose).

Accanto ai premi Oscar Anthony Hopkins e Olivia Colman, completano il cast del film Mark Gatiss (La favorita, la serie televisiva Sherlock), Imogen Poots (Green Room, Non buttiamoci giù), Rufus Sewell (Judy, la serie televisiva L’uomo nell’alto castello) e Olivia Williams (Victoria e Abdul, An education).

THE FATHER: LA TRAMA