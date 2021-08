Tra le uscite di settembre in home video targate Eagle Pictures ci sono molti grandi titoli, come The Father, Un altro giro, Il cattivo poeta, Un uomo sopra della legge e Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga.

Inoltre arriveranno in versione 4K per la collana 4KULT titoli come Gandhi, Il Dottor Stranamore e Dirty Dancing.

Qua sotto potete leggere il comunicato stampa con tutte le informazioni:

LE NOVITÀ HOME VIDEO DI SETTEMBRE 2021

GRANDE CINEMA D’AUTORE E FILM

PER TUTTA LA FAMIGLIA IN HOME VIDEO

A SETTEMBRE GRAZIE A EAGLE PICTURES

Dall’8 settembre in arrivo “IL CATTIVO POETA” di Gianluca Jodice,

candidato a 5 Nastri D’Argento e con Sergio Castellitto nei panni

di Gabriele D’Annunzio, disponibile in formato DVD e Blu-Ray.

Il 15 settembre sarà la volta del pluripremiato “THE FATHER”,

vincitore di due Premi Oscar® e con protagonista uno

straordinario Anthony Hopkins, edito in DVD e Blu-Ray.

Dal 22 settembre appuntamento per tutta la famiglia con

“PETER RABBIT 2: UN BIRBANTE IN FUGA”, secondo capitolo

sulle avventure dell’amatissimo coniglio combinaguai,

disponibile nei formati DVD, Blu-Ray e 4K.

Sempre dal 22 settembre disponibile il pluripremiato “UN ALTRO GIRO”

di Thomas Vinterberg e con un eccezionale Mads Mikkelsen,

Premio Oscar® come Miglior Film straniero, edito in DVD e Blu-Ray.

Dal 29 settembre arriva in DVD e Blu-Ray “UN UOMO SOPRA LA LEGGE”

di Robert Lorenz, storico collaboratore di Clint Eastwood, qui alle prese

con un action adrenalinico con protagonista la star Liam Neeson.

Sempre nel mese di settembre appuntamento con nuove uscite della collana 4KULT

di Eagle Pictures, dedicata a imperdibili riedizioni in 4K a tiratura limitata di film

che hanno fatto la storia del cinema, con una card da collezione numerata.

Grande cinema d’autore, imperdibili action e film per tutta la famiglia in arrivo a settembre grazie alle novità Home Video targate Eagle Pictures. Si comincia l’8 settembre con “IL CATTIVO POETA” di Gianluca Jodice, disponibile in formato DVD e Blu-Ray. Candidato a 5 Nastri D’argento, tra cui Miglior Regista Esordiente a Gianluca Jodice e Miglior Attore Protagonista a Sergio Castellitto, il film racconta il biennio 1936 – 1937, periodo in cui l’Impero d’Italia sta per raggiungere la sua massima estensione, due personalità debordanti combattono un duello più o meno sotterraneo che dura da circa vent’anni: Mussolini e d’Annunzio. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere… Già, perché il Vate, il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler. Ma al Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua carriera.

Dal 15 settembre sarà disponibile “THE FATHER” di Florian Zeller edito grazie a Eagle Pictures in DVD e Blu-Ray. Vincitore di due Premi Oscar® tra cui Miglior Attore ad Anthony Hopkins e Miglior Sceneggiatura non Originale, il film è un dramma da camera elegante e intenso, reso indimenticabile dalla struggente e acclamata interpretazione di Hopkins. Anthony (Anthony Hopkins), brillante ingegnere ormai in pensione, risiede in un quartiere borghese di Londra e vuole continuare a vivere da solo, nonostante i segni sempre più evidenti che la sua testa non sia più quella di un tempo. Si ostina a rifiutare categoricamente ogni badante proposta dalla figlia Anne (Olivia Colman), che sta per trasferirsi a Parigi dall’uomo che ama e non può più pensare di lasciare il padre da solo. Ma è davvero così? Chi è l’estraneo che sostiene di essere il marito di Anne e che afferma di vivere in quella casa da anni? Perché quella coppia lo tormenta? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Le certezze dell’uomo cominciano a sgretolarsi, sembra che il mondo abbia smesso di seguire le regole di sempre. Smarrito, confuso, senza risposte, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui.

Dal 22 settembre appuntamento per tutta la famiglia con “PETER RABBIT 2: UN BIRBANTE IN FUGA” di Will Gluck, secondo capitolo sulle avventure dell’amatissimo coniglio combinaguai, disponibile nei formati DVD, Blu-Ray e 4K. Doppiato nella versione italiana dall’inconfondibile voce di Nicola Savino, questo nuovo capitolo di Peter Rabbit si arricchisce di nuovi personaggi e di interessanti tematiche: un’avventura affascinante, divertente e perfetta per tutta la famiglia. Bea, Thomas e gli altri conigli sono una splendida famiglia, ma nonostante i suoi sforzi Peter non riesce proprio a perdere la sua cattiva reputazione. Dopo essersi avventurato ancora una volta fuori dal giardino, si ritrova catapultato in un mondo in cui il suo modo di fare è invece apprezzato, ma quando la sua famiglia dovrà rischiare tutto per cercarlo, Peter dovrà capire da che parte stare e che tipo di coniglietto vorrà diventare.

Sempre dal 22 settembre arriva in Home Video il pluripremiato “UN ALTRO GIRO” di Thomas Vinterberg, disponibile in DVD e Blu-Ray. Vincitore del Premio Oscar® come Miglior Film Straniero, Thomas Vinterberg firma un nuovo capolavoro, misteriosamente coinvolgente, fuori da ogni morale e capace di celebrare la vita, con protagonista un eccezionale Mads Mikkelsen. C’è una teoria secondo la quale tutti noi siamo nati con una piccola quantità di alcool già presente nel sangue e che, pertanto, una piccola ebbrezza possa aprire le nostre menti al mondo che ci circonda, diminuendo la nostra percezione dei problemi e aumentando la nostra creatività. Rincuorati da questa teoria, Martin e tre suoi amici, tutti annoiati insegnanti delle superiori, intraprendono un esperimento per mantenere un livello costante di ubriachezza durante tutta la giornata lavorativa. Se Churchill vinse la seconda guerra mondiale in preda a un pesante stordimento da alcool, chissà cosa potrebbero fare pochi bicchieri per loro e per i loro studenti?

Il 29 settembre sarà disponibile “UN UOMO SOPRA LA LEGGE” di Robert Lorenz, storico collaboratore di Clint Eastwood, qui alle prese con un action adrenalinico con protagonista la star Liam Neeson, edito in formato DVD e Blu-Ray. Il regista Robert Lorenz è collaboratore di lunga data di Clint Eastwood e produttore di film candidati all’Oscar tra cui Mystic River, Lettere da Iwo Jima e American Sniper, oltre a dirigere Di nuovo in gioco con lo stesso Eastwood protagonista. Jim Hanson (Liam Neeson) è un ex cecchino e scout del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, oltre che veterano della guerra del Vietnam. Adesso ha un ranch al confine tra Arizona e Messico e tutto ciò che desidera è essere lasciato in pace. Un giorno, però, assiste alla fuga dell’undicenne Miguel (Jacob Perez) e di sua madre Rosa (Teresa Ruiz), cittadini messicani braccati da una gang di assassini del cartello della droga guidati dallo spietato Mauricio (Juan Pablo Raba). A seguito di una sparatoria, Rosa viene colpita a morte e implora Jim di portare suo figlio dalla sua famiglia a Chicago. I due si mettono in viaggio, ma i sicari messicani hanno passaporti falsi, sono armati fino ai denti e vogliono il ragazzino a tutti i costi. Tra poliziotti corrotti e scontri all’ultimo sangue, Jim dovrà tirar fuori tutte le sue abilità militari e il suo codice d’onore per difendere il ragazzo.

Eagle Pictures prosegue a proporre grandi classici in versione 4K Ultra HD. Tra le novità del mese, l’imperdibile cofanetto “COLUMBIA CLASSICS – VOLUME 2”, con 16 dischi (6 4K e 8 Blu-ray) contenenti sei grandi classici (Taxi Driver, Anatomia di un delitto, The Social Network, Oliver!, Ragione e Sentimento, Stripes – Un plotone di svitati) completamente rimasterizzati per il loro debutto in 4K Ultra HD, e il cult fantasy “LABYRINTH” di Jim Henson con David Bowie e Jennifer Connelly composto da due dischi (Blu ray 4K e Blu-ray HD) corredati da un esclusivo book. Sempre nel mese di settembre appuntamento con le nuove uscite della collana 4KULT di Eagle Pictures, dedicata a imperdibili riedizioni in 4K a tiratura limitata di film che hanno segnato la storia del cinema, contenenti una card da collezione numerata: il pluripremiato biopic “GANDHI” di Richard Attenborough vincitore di 8 Premi Oscar, il capolavoro “IL DOTTOR STRANAMORE” di Stanley Kubrick con protagonista il grande Peter Sellers e infine il cult anni ‘80 “DIRTY DANCING” di Emile Ardolino con protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey in un’edizione ricca di contenuti extra.

