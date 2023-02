The Fighter: Eminem era in origine in lizza per il ruolo di Mark Walhberg

Ospite del podcast di Hollywood Gold, il produttore Todd Lieberman ha svelato che in lizza per il ruolo poi affidato a Mark Wahlberg in The Fighter c’era Eminem.

“La prima persona a cui abbiamo pensato era Eminem, doveva interpretare Micky Ward” ha detto a proposito del film di David O. Russell.

Ha poi aggiunto:

Aveva appena fatto 8 Mile ed era interessato alla carriera di attore, e poi voleva partecipare a un film sul pugilato. Abbiamo considerato l’idea per un po’, ed è stato tutto vero per un minuto.

Il film racconta la vera storia di Dicky Eklund, un pugile professionista trasformatosi in allenatore dopo una vita di crimini e droga e del fratellastro “Irish” Micky Ward, che dopo aver abbandonato prematuramente la carriera di pugile, sotto la guida di Dicky diventa campione nel mondo di pugilato.

Nel cast Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams e Melissa Leo.

The Fighter è uscito il 10 dicembre 2010 negli Stati Uniti, ed è arrivato in Italia l’11 marzo 2011.