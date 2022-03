A Spasso con Daisy (1990)

Il film di Bruce Beresford, tratto dall’omonima opera teatrale di Alfred Uhry, venne candidato a 9 Oscar e ne vinse quattro: miglior film, migliore attrice (Jessica Tandy), miglior sceneggiatura non originale e miglior trucco e parrucco.

Diretto da Lasse Hallström, venne candidato a un Oscar: la prima nomination di Leonardo DiCaprio, come miglior attore non protagonista.

Il capolavoro di Brian DePalma scritto da David Mamet venne candidato a quattro premi Oscar, e ne vinse uno: Sean Connery come miglior attore non protagonista.

Il film di Bernardo Bertolucci tratto dal romanzo di Moravia venne candidato all’Oscar, ma non come miglior film straniero: come miglior sceneggiatura non originale.

Diretto da Mike Leigh, è stato candidato a 5 Oscar.

Il film scritto e diretto da Rod Lurie ha fatto ottenere a Joan Allen e Jeff Bridges le candidature all’Oscar rispettivamente come migliore attrice protagonista e miglior attore non protagonista.

Il terzo film della trilogia dei colori Krzysztof Kieślowski, cui recentemente abbiamo dedicato una monografia, è stato candidato a 3 Oscar: miglior sceneggiatura originale, miglior regia e miglior fotografia.

