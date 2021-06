GUARDA ANCHE – The Flash: il simbolo di Batman macchiato di sangue in uno scatto dal set

Il regista di, Andy Muschietti (La madre, It – Capitolo 1, It – Capitolo 2), torna su Instagram con una gustosa news, con un interessante aggiornamento collegato al cinecomic con Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton.

Come potete vedere dal post qua sotto, il filmmaker argentino ha dato il benvenuto nel DCEU a Supergirl, postando una foto ravvicinata del costume e del loro della supereroina. Nella pellicola, Supergirl sarà interpretata da Sasha Calle che diventerà la terza attrice nei panni del personaggio in un progetto live action.

L’inizio delle riprese di The Flash è stato comunicato ad aprile da parte di Andy Muschietti con un post su Instagram con il quale ha anche condiviso il nuovo logo della pellicola. Lo trovate a questo link.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e – in teoria – quello di Michael Keaton.

Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. Nel curriculum del musicista troviamo anche il prossimo Mortal Kombat, Blade Runner 2049, Shazam!, Annabelle 2: la creazione e La cura dal benessere.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice anche di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

