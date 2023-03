The Flash: il Batman di Michael Keaton senza maschera nelle foto dei giocattoli da collezione

Approdano in rete, grazie a The Direct, nuove immagini dai giocattoli da collezione The Flash, il cinecomic DC con Ezra Miller e Michael Keaton in arrivo questa estate nelle sale.

A seguire potete ammirare nello specifico il Batman di Michael Keaton senza maschera in versione Funko Pop! e anche una statuina da collezione targata MacFarlane Gold Label Collection.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate e quanto attendete The Flash? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!