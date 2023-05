Manca sempre meno all’uscita di The Flash, il cinecomic DC in arrivo il mese prossimo per la regia di Andy Muschietti, regista di IT.

Nelle ultime ore sono arrivati i nuovi poster del film che ci mostrano il protagonista assieme a Batman e a Supergirl.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 14 giugno 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

