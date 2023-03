The Flash

Durante l’ultimo episodio di Smartless Podcast, Ben Affleck ha parlato del suo ruolo in The Flash, il cinecomic DC in arrivo a giugno, che a quanto pare sarà l’ultima volta che vedremo l’attore nei panni di Bruce Wayne.

“È la mia interpretazione migliore di Batman, cazz*” ha commentato. “Ho finalmente capito come interpretarlo! So che ho chiuso, ma alla fine l’ho capito“.

Ha poi descritto una sequenza con protagonista Wonder Woman, che stando ad alcune indiscrezioni sarebbe stata rimossa dal film:

Non voglio fare spoiler, ma c’era una scena in cui vengo salvato da Wonder Woman durante un’esplosione con dei cattivi. Mi salva con il Lazo della Verità, quindi succede che Batman confessa alcuni suoi veri sentimenti sulla vita e sul lavoro. Quella scena mi ha fatto dire: “Aspetta un attimo, ho capito!“.

