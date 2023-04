Dopo la presentazione di The Flash alla CinemaCon, Andy e Barbara Muschietti hanno parlato con Comicbook delle apparizioni a sorpresa nella pellicola in arrivo a giugno.

“Avevamo molti più personaggi che abbiamo dovuto lasciar andare, non c’era tempo” ha commentato Barbara.

“La lista era infinita, dovevamo fare una scelta” ha aggiunto Andy. “Linda Carter era una di questi… Brando e Burgess Meredith, Caesar Romero, tutti i classici. Siamo cresciuti guardando la serie, il nostro Batman era Adam West“.

In risposta a una domanda di Geeks of Color ha poi specificato che Grant Gustin è stato effettivamente preso in considerazione per un cammeo, ma poi è stato scartato: “Naturalmente, come ho detto la lista era enorme e ovviamente abbiamo giocato con l’idea di includere personaggi televisivi DC, ma abbiamo dovuto scegliere“.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti "The Flash" nelle sale italiane il 14 giugno 2023

