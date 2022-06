Proprio nelle scorse ore la DC ha rivelato una copertina (con tanto di variant) di un nuovo albo di Flash intitolato The Flash: Fastest Man Alive scritto da Kenny Porter e disegnato da Ricardo Lopez Ortiz.

Il fumetto in questione racconta un’avventura del supereroe di Ezra Miller “prequel” del film The Flash di Andy Muschietti. La variant in questione è stata disegnata dallo stesso Muschietti e mostra Allen nudo per le strade di Central City che cerca di indossare il suo costume mentre alle sue spalle combattono il Batman di Ben Affleck e Grider.

Potrete vedere la copertina ufficiale e la variant qua sotto:

Trovate tutte le informazioni su The Flash, il film di Andy Muschietti con Ezra Miller, nella scheda. Il film arriverà al cinema il 23 giugno 2023.

