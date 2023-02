The Flash: il poster promette che “i mondi si incontreranno”

The Flash

Il trailer di The Flash è finalmente in procinto di arrivare: a confermarlo è stata la Warner Bros. Pictures che oggi ha svelato il poster del film di Andy Muschietti.

“I mondi si incontreranno” promette la locandina in attesa del trailer che arriverà nelle prossime ore in vista anche di uno spot che andrà in onda durante il Super Bowl 2013.

The Flash uscirà il 16 giugno, in Italia arriverà il 14 giugno.

Trovate tutte le informazioni su The Flash, il film di Andy Muschietti con Ezra Miller, nella scheda.