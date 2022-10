The Flash: Isaa Rae crede che il film non debba uscire a causa della condotta di Ezra Miller

Durante un’intervista con Elle, Issa Rae ha parlato di Hollywood e anche di The Flash, il cinecomic con Ezra Miller in arrivo l’anno prossimo.

Secondo l’attrice, il film andrebbe sospeso a causa della condotta del volto di Barry Allen:

Serve spina dorsale. Sebbene non mi piaccia saltare a conclusioni e sia convinta della necessità di indagini, credo sia estremamente importante, come dice il mantra, “credere alle donne”.

Voglio essere sincera, la roba che sta accadendo con Ezra Miller è, per me, un microcosmo di Hollywood. Parliamo di una persona che è stata molesta in più occasioni, che ha avuto un atteggiamento terribile, ma nessuno ha pensato di licenziare nessuno o di fermare la produzione: l’unico sforzo è stato salvare il film.

Si tratta di un chiaro esempio di tutto ciò a cui è disposta Hollywood per tutelarsi e per proteggere le persone moleste. Smettete di farlo e le donne potranno prosperare perché non vivranno nella paura di perdere il lavoro restando in silenzio.

Gli abusi continueranno se Hollywood non cambierà.