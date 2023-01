The Flash, James Gunn lo definisce come “uno dei più grandi film di supereroi di sempre”

Poco fa, James Gunn ha annunciato i primi dieci progetti che, fra cinema e TV, contribuiranno a dare forma al progetto dei DC Studios e, nell’evento stampa a margine del reveal, ha anche avuto modo di parlare di The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti (IT: Capitolo Uno e Due) interpretato da Ezra Miller.

James Gunn ha lasciato capire, senza mezzi termini, che possiamo attenderci davvero grandi cose da The Flash dichiarando quanto segue:

Dirò questo: The Flash è probabilmente uno dei più grandi film di supereroi mai fatti”.

Un’affermazione, questa, che sembra fare eco all’indiscrezione d’inizio gennaio secondo la quale la Warner è convinta di avere fra le mani un nuovo Cavaliere Oscuro (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il co-presidente dei DC Studios, Peter Safran, commenta invece la questione Ezra Miller dopo gli innumerevoli incubi di PR causati nei mesi scorsi da Ezra Miller.

Il produttore non chiude la porta in faccia all’attore che, stando alle sue parole, è pienamente impegnato in un percorso di recupero, ma specifica che non è ancora giunto il momento di decidere il cosa fare circa il futuro dell’attore nel nuovo corso della DC:

Ezra è completamente impegnato nel percorso di recupero. E noi lo sosteniamo completamente in questo viaggio ora come ora. Quando sarà il momento giusto e quando si sentirà pronto per parlarne, cercheremo di capire tutti insieme quale sarà il percorso da intraprendere. Ma adesso Ezra è del tutto focalizzato sul recupero. E nelle conversazioni che abbiamo avuto nei mesi scorsi, ci pare che stia facendo dei progressi enormi.

The Flash uscirà il 16 giugno 2023, scontrandosi al botteghino con Elemental della Pixar.

Trovate tutte le informazioni su The Flash, il film di Andy Muschietti con Ezra Miller, nella scheda.

FONTE: Variety