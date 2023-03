The Flash, Kevin Smith commenta il trailer: “L’ho rivisto 200 volte”

Durante l’ultimo episodio di Fatman Beyond, Kevin Smith ha parlato della sua reazione al trailer di The Flash usando il suo tipico linguaggio colorito.

Ecco il commento del regista e attore:

Caz*arola. Quel trailer di The Flash l’ho visto, non scherzo, qualcosa come 200 volte. È qualcosa di magico, cazz*o. Non vedo l’ora, non dovrò aspettare troppo perché […] in quanto proprietario di un cinema sono membro della N.A.T.O. , la National Association of Theaters Owners, […] e in quanto tale posso partecipare a quello un tempo noto come ShoWest e adesso noto come CinemaCon, e quello sarà il primo posto in cui proietteranno The Flash ad aprile, porca tr*ia.

In quanto Kevin Smith regista non mi sarebbe mai permesso di andare a quel caz*o di evento a meno che non dovessi presentare qualcosa al CinemaCon, ma in quanto Kevin Smith proprietario di un cinema non potranno escludermi. Perciò andrò a Vegas per il CinemaCon. […] Poi verrò qui e spoilererò ogni cazz* di cosa.