, fratello e sorella, ma anche regista e produttrice di, il cinecomic con Ezra Miller, Michael Keaton e Ben Affleck, hanno “giocato coi sentimenti” dei fan su Instagram. Sui loro rispettivi profili hanno difatti postato una foto a testa delle sedie dei due Bruce Wayne in cui gli attori che ridaranno vita al personaggio – e quindi ai due Batman – nella pellicola, possono sedersi durante le pause fra le riprese.

Eccole a seguire:

L’inizio delle riprese di The Flash è stato comunicato qualche settimana fa da parte di Andy Muschietti con un post su Instagram con il quale ha anche condiviso il nuovo logo della pellicola. Lo trovate a questo link.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e – in teoria – quello di Michael Keaton.

Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. Nel curriculum del musicista troviamo anche il prossimo Mortal Kombat, Blade Runner 2049, Shazam!, Annabelle 2: la creazione e La cura dal benessere.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

