L’ Hollywood Reporter annuncia che l’attrice spagnola, nota per film come, è stata scritturata innel ruolo della madre di Barry Allen.

Brutte notizie invece per il padre, visto che Billy Crudup ha dovuto rinunciare a una parte nel film a causa di conflitti con le riprese di The Morning Show (per cui ha vinto un Emmy dopo la sua apparizione nella prima stagione).

Il ruolo sarà affidato a un altro attore anche se non è stato ancora annunciato.

Le riprese partiranno il mese prossimo nel Regno Unito.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

