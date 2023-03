The Flash: Michael Shannon parla del ritorno di Zod e di Zack Snyder

In una recente intervista con Looper, Michael Shannon ha parlato del ritorno di Zod in The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti in arrivo a giugno.

L’attore ha ammesso che non si aspettava la proposta di tornare:

Sono rimasto un po’ confuso, gli ho detto: “Se non ricordo male, sono morto in L’uomo d’acciaio. Sicuri che vogliano me?“. Ma poi mi hanno spiegato il fenomeno del multiverso, su cui ero rimasto un po’ indietro.

L’attore ha poi ammesso che non guarda molti cinecomic:

Non che abbia nulla in contrario, diciamo solamente che se guardo un film è poco probabile che sia un film di supereroi, ma di certo mi piace girarli.

Ha parlato, infine, del cinecomic DC in cui ha debuttato:

Ho adorato realizzare L’uomo d’acciaio e lavorare con Zack [Snyder], la mia sensazione è che in realtà sia stato un film molto importante. È stato bello rivisitare il personaggio, anche se non ho fatto molto. Ho girato sì e no un paio di settimane, perciò è stato un bel modo di trascorrere un po’ della mia estate in Inghilterra. Andy Muschietti è un uomo adorabile e un grande artista, è stato bellissimo.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

