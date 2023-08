Il cameo di Nicolas Cage nei panni di Superman nel film The Flash non è di certo passato inosservato. L’attore avrebbe dovuto interpretare il supereroe negli anni ’90 in un film diretto da Tim Burton, ma il progetto non andò mai in porto. Così Cage ora è molto grato di essere riuscito a realizzare finalmente quel piccolo sogno.

Racconta in un’intervista a USA Today:

Per me è stata la sensazione di qualcosa che si è realizzato. Anche l’aspetto di quel particolare personaggio, vederlo finalmente sullo schermo, è stato gratificante. Ma come ho detto, è stato veloce. Se volete davvero sapere cosa avrei fatto con quel personaggio guardate la mia performance in City of Angels.

Spiega poi Cage:

Avrei dovuto interpretare Clark Kent dopo (in “Superman Lives”) e stavo già sviluppando questa creatura aliena interpretando questo angelo. È un esempio perfetto della sfumatura che avrebbero avuto Kal-El e Clark Kent: Clark sarebbe stato un po’ più divertente, ma Kal-El avrebbe avuto la sensibilità e la bontà e la vulnerabilità e tutte quelle cose che sono angeliche ma anche terrificanti.

