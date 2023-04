The Flash

Il nuovo trailer di The Flash uscirà finalmente questa sera, durante la presentazione di due ore del listino cinematografico Warner Bros. Discovery alla CinemaCon di Las Vegas. L’orario di uscita del trailer è previsto per questa sera alle nove (ora italiana), mentre nel corso della nottata arriveranno online le prime reazioni del pubblico alla proiezione in anteprima mondiale del film di Andy Muschietti.

Nell’attesa, vi proponiamo due nuovi poster ufficiali in cui vediamo Barry Allen (Ezra Niller), Kara Zor-El, ovvero Supergirl (Sasha Calle), e Batman (Michael Keaton) in azione…

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate