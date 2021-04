Leggi anche: Ray Fisher conferma che Cyborg è stato rimosso da The Flash e si scaglia contro Walter Hamada

Da diversi mesi era chiaro che alla luce di divergenze con i piani alti di WarnerMedia,non sarebbe stato in, il film di Andy Muschietti a breve in fase di riprese.

L’attore era tornato a parlarne in un’intervista in cui svelava di aver addirittura discusso del progetto con l’ultimo regista scelto:

Posso dire che io e Andy Muschietti ne abbiamo parlato l’anno scorso ed è stato fantastico. La sceneggiatura e le cose di cui abbiamo parlato all’epoca sembravano davvero meravigliose. Auguro loro il meglio.

In una più recente intervista con Empire, tuttavia, Fisher sembra lasciare aperto uno spiraglio in merito a un suo eventuale rittorno:

Andy sembra avere la testa sulle spalle e ha capito fin da subito questi personaggi concentrandosi sui rapporti più che sulla messa in mostra dei superpoteri. Eravamo dello stesso avviso e sarà un peccato se non riusciremo in alcun modo a risolvere.

The Flash arriverà al cinema il 4 novembre 2022.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e – in teoria – quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West. Ron Livingston sarà invece al posto di Billy Crudup nei panni del padre di Barry Allen.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Quanto attendete The Flash? Ditecelo, come sempre, nei commenti qua sotto!