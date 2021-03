Leggi anche: Ray Fisher conferma che Cyborg è stato rimosso da The Flash e si scaglia contro Walter Hamada

Come vi abbiamo già raccontato negli ultimi mesi, alla luce delle divergenze con i piani alti di WarnerMedia,non sarà in, il film di Andy Muschietti dal mese prossimo in fase di riprese.

L’attore è tornato a parlarne in una recente intervista in cui ha svelato di aver addirittura discusso del progetto con l’ultimo regista scelto:

Posso dire che io e Andy Muschietti ne abbiamo parlato l’anno scorso ed è stato fantastico. La sceneggiatura e le cose di cui abbiamo parlato all’epoca sembravano davvero meravigliose. Auguro loro il meglio.

Di recente Fisher ha svelato che avrebbe voluto Rick Famuyiwa alla regia di un film su Cyborg. Famuyiwa, ricordiamo, fu ingaggiato per dirigere The Flash nel 2016 e fu proprio lui a scegliere Kiersey Clemons per il ruolo di Iris West dopo aver lavorato con l’attrice in Dope.

A quanto so, non c’è mai stata una versione di The Flash che non prevedesse la presenza di Cyborg. Per quanto riguarda Rick, il suo punto di vista sarebbe stato fantastico per esplorare Cyborg in un film a lui dedicato. E non parlo solo di azione, perché le sue storie hanno molto cuore e sono molto significative.

The Flash arriverà al cinema il 4 novembre 2022.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e – in teoria – quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West. Ron Livingston sarà invece al posto di Billy Crudup nei panni del padre di Barry Allen.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

