Dopo aver parlato del suo incontro con Henry Cavill, Sasha Calle – che vedremo tra pochi giorni nei panni di Supergirl in The Flash – ha parlato anche del momento in cui ha potuto parlare con Gal Gadot.

“Dopo aver visto Wonder Woman nel 2017 avevo messo una sua foto sulla mia bacheca” ha raccontato l’attrice a Comicbook. “Mi ha ispirata così tanto, e quindi quando l’ho incontrata le ho detto che avevo visto il film e l’ho ringraziata per il suo lavoro e per il fatto che abbia rappresentato una donna supereroina sullo schermo. Dovevo farlo. Non riuscivo a credere di essere davanti a lei, e Gal è stata così dolce, gentile, amorevole e di enorme sostegno. Mi piace tanto, la ammiro e la rispetto. Non faccio mai la fan girl, ma in quel momento mi sono detta: ‘È Wonder Woman, devo!’“.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 15 giugno. Nel cast Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Jeremy Irons e Michael Keaton.

