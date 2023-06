Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Quando The Flash è stato mostrato per la prima volta al pubblico ad aprile, alla CinemaCon di Las Vegas, il film non aveva né l’ultima scena (con un grande cameo) né la scena nei titoli di coda, il tutto per evitare spoiler particolari. Ma ora che è uscito al cinema, è possibile vedere il film nella sua interezza, completo anche di una scena extra che andiamo a descrivere qui di seguito.

The Flash: la descrizione della scena dopo i titoli di coda

In The Flash c’è solo una scena extra, e si trova alla fine dei titoli di coda, quindi dopo gli esilaranti credits animati e i titoli più tradizionali.

Nella sequenza, vediamo Barry Allen aka The Flash (Ezra Miller) e Arthur Curry aka Aquaman (Jason Momoa) uscire da un bar di Central City. Barry è sobrio, per via del suo metabolismo super veloce, mentre Arthur è completamente ubriaco.

Questo il loro dialogo:

Barry: Te l’ho detto è il mio metabolismo! Io non posso ubriacarmi. Arthur: …e io non posso neanche bere! [barcolla] Barry: Senti… sto cercando di spiegarti una cosa nella maniera più semplice possibile. Erano tutti Batman, erano tutti Bruce Wayne, ma erano ognuno una persona diversa! Arthur: Invece nell’altra… primetime… Barry: Timeline! Arthur: …sono sempre io. Barry: Sì! In effetti più o meno. Sei amabile, peloso, leale, motivato dal bacon… Arthur: Senti, grazie di averlo reso semplice, Mister più semplice possibile. Barry: Faccio del mio meglio. Guarda. Ti sfugge la premessa più importante: nella mia timeline, quando io… Arthur piomba a faccia in giù in una pozzanghera. Barry: Ok, andiamo. Su, su, broseidone. Forza! Pensavo che dormissi sul divano, Arthur, io abito qui! Arthur: Barry, io abito qui, tutto a posto [torna a faccia nella pozzanghera] Barry: Ok. Arthur: Birra. Ah, tieni, tieni, paga con questo! [gli consegna un anello] Barry: Arthur, questo è il tesoro di Atlantide… Arthur: E tu diglielo! [canta] Barry: Sì, sei un marinaio… [mormora] Sta bene!

Quello di Momoa non è l’unico cameo di un personaggio di Aquaman in The Flash: nel film vediamo anche Temuera Morrison, che interpreta Thomas Curry, contattato da Barry quando l’eroe rimasto senza poteri sta cercando di capire se nel mondo dove si trova esistono altri metaumani che possano aiutarlo a sconfiggere Zod. Scoprirà che Arthur non è mai nato (o meglio è un cane, cosa a cui fa velatamente riferimento Barry nel dialogo con Arthur), ma per sua fortuna potrà contare sull’aiuto di Bruce Wayne (Michael Keaton) e Supergirl (Sasha Calle), oltre che di un’altra versione di Barry Allen, per affrontare la minaccia.

Cosa ci lascia intendere la scena post-credit di The Flash

Sappiamo che The Flash appartiene all’ultima fase della vecchia gestione dell’Universo Cinematografico DC: restano due pellicole, una è Blue Beetle (in uscita ad agosto) e l’altra è Aquaman 2. Questa scena post-credit si ricollega quindi ad Aquaman 2, reintroducendo la figura di Arthur Curry (che peraltro ha tutti i suoi poteri, visto che lo vediamo respirare nella pozzanghera) nella nuova timeline in cui si trova Barry dopo aver “salvato” suo padre (e in cui Bruce Wayne è interpretato da George Clooney…). Cosa questo possa significare per il film di James Wan in arrivo a fine anno ancora non ci è dato saperlo…

