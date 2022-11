The Flash: sul set è stata impiegata tecnologia rivoluzionaria, parla il montatore

Nel corso di un’intervista con IBC., Paul Machliss – montatore di The Flash – ha parlato del film in arrivo la prossima estate.

Machliss non si è sbilanciato particolarmente, ma ha parlato della tecnologia rivoluzionaria impiegata sul set:

La Warner ci ha incaricato di realizzare il miglior film possibile, quello che posso dire è che abbiamo utilizzato per primi una nuovissima tecnologia per mettere sullo schermo più versioni dello stesso attore, invece che usare inquadrature fisse o sequenze con il motion control come in Ultima notte a Soho.

Abbiamo sviluppato della tecnologia straordinaria, mi piacerebbe tanto parlarne, ma l’anno prossimo a quest’ora il film sarà uscito ed entreremo nei dettagli. Posso però dire di essere davvero felice che siamo i primi, specialmente per un film di quella portata, a utilizzarla.

Probabilmente è il motivo per cui c’è voluto così tanto tempo per finire, ma ne è valsa la pena, perché l’aspetto finale è fantastico.