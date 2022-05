In occasione del Licensing Expo 2022di Las Vegas è stato mostrato il design del nuovo costume che vedremo in, il cinecomic DC prodotto dalla Warner in cuitornerà nei panni del ben noto supereroe dei fumetti che ha già avuto modo d’interpretare in passato.

Alcune foto del costume di Flash sono approdate in rege su Twitter grazie al profilo HipHopGamer.

Trovate le immagini qua sotto:

Trovate tutte le informazioni su The Flash, il film di Andy Muschietti con Ezra Miller, nella scheda.

