La Warner Bros. ha già dimostrato di avere altri piani per Superman per l’Universo Cinematografico DC con lo sviluppo di due nuovi progetti: quello die quello in sviluppo da, senza contare che l’altro personaggio su cui lo studio sembra puntare è(che apparirà in).

Nelle ultime ore sono tornate a girare delle voci di corridoio sulla presenza di Henry Cavill in The Flash dopo che erano già girate sul suo coinvolgimento in Shazam 2, così il giornalista Umberto Gonzalez di The Wrap ha messo tutto a tacere:

[Cavill] Non sarà in The Flash e si dà il caso che non abbia alcun accordo in essere per tornare a interpretare Superman in qualunque film.

Qualche settimana fa, David F. Sandberg si era espresso in questi termini in merito alla possibile inclusione dell’Uomo d’Acciaio in Shazam! – Fury of the Gods:

Nel intendo commentare le voci sui casting per diversi motivi. Uno è che non puoi essere mai sicuro su una cosa fino a quando non è successa. Durante le riprese di Shazam in programma c’era ancora la partecipazione di Cavill. Avrebbero potuto farne uno scoop e all’epoca sarebbe stato vero, per poi rivelarsi falso alla fine.

He isn't going to be in The Flash and in fact doesn't currently have a deal to reprise Supes in any movie. — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) August 2, 2021

L’inizio delle riprese di The Flash è stato comunicato ad aprile da parte di Andy Muschietti con un post su Instagram con il quale ha anche condiviso il nuovo logo della pellicola. Lo trovate a questo link.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. Nel curriculum del musicista troviamo anche il prossimo Mortal Kombat, Blade Runner 2049, Shazam!, Annabelle 2: la creazione e La cura dal benessere.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 4 novembre 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice anche di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).