Impegnato nella promozione delladi Justice League,ha parlato di uno dei prossimi progetti DC a partire,, visto che la produzione inizierà nel Regno Unito a fine aprile.

Il regista non si è sbilanciato molto, ma si è detto entusiasta del ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman:

Dal mio punto di vista direi sia forte. Insomma, non so cos’altro dire se non che si tratta di una bellissima idea…l’idea del tempo che viene distorto è forte, sarei interessato a scoprirne le dinamiche. Anche se, insomma, per molti versi quello che abbiamo fatto adesso è innegabile per quanto riguarda il marchio impresso sul mondo DC.

Ecco il video con la sua intervista:

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e – in teoria – quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Quanto attendete The Flash? Ditecelo, come sempre, nei commenti qua sotto!