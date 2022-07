The Gray Man: i fratelli Russo dovevano girarlo dopo Captain America: The Winter Soldier

I fratelli Russo stanno per tornare con The Gray Man, action movie che farà il suo debutto in un numero selezionato di cinema il 13 luglio e poi in streaming su Netflix a partire dal 22 luglio.

La pellicola, che vede nel cast Chris Evans, Ryan Gosling e Ana De Armas, è basata sul romanzo scritto da Mark Greaney. I fratelli Russo hanno cominciato a lavorare a The Gray Man molto tempo fa. Già durante la produzione di Captain America: The Winter Soldier, i due registi italoamericani erano alle prese con l’adattamento del libro e, come hanno rivelato in una recente intervista, il progetto è poi slittato a causa dei loro continui successo con le pellicole del Marvel Cinematic Universe.

Joe Russo spiega:

Lo abbiamo letto anni fa mentre stavamo facendo The Winter Soldier e, addirittura, abbiamo realizzato la prima stesura dell’adattamento fra le riprese di The Winter Soldier. Doveva essere il film che avremmo girato dopo quello dei Marvel Studios. Poi però ci hanno chiesto di fare Civil War e i due Avengers e così è finito sullo scaffale per un po’.

Poi sulla decisione di trasformare Chris Evans, che per quasi dieci anni ha vestito i panni dell’eroe per eccellenza, Captain America, nel villain, Anthony Russo aggiunge:

Avere l’opportunità di lavorare con Chris per così tanto tempo con quello specifico personaggio, Captain America, è stato sensazionale. Ma nel mentre abbiamo cominciato a sviluppare la consapevolezza di quello che Chris è capace di fare in quanto attore che può andare anche oltre tutto quello che di meraviglioso ha fatto e ottenuto da quel personaggio. Non penso possa andare più lontano di così da Captain America.

Chi è The Gray Man? È l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), ovvero Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è diventato lo stesso Six, che viene braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA il quale non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

Nel cast anche Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

Basato sul romanzo The Gray Man di Mark Greaney, il film è scritto da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

