Arrivano grazie a Entertainment Weekly le prime foto ufficiali di, il nuovo film dei fratelli Russo (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame) interpretato da, Ana de Armas e Regé-Jean Page che verrà proposto in streaming esclusivo su Netflix dal 22 luglio.

Il film, nei piani del colosso dello streaming Netflix, sarà presumibilmente il primo di una serie e ha un budget stimato di circa 200 milioni di dollari. The Gray Man è basato sull’omonimo romanzo di Mark Greaney, arrivato in Italia con il titolo Tre giorni per un delitto.

Qua sotto potete ammirare le prime foto ufficiali proposte dal popolare magazine sul mondo dell’intrattenimento:

Nel cast di The Gray Man insieme a Ryan Gosling e Chris Evans troviamo anche Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanus, Julia Butters e i già citati Ana de Armas e Regé-Jean Page.

Anthony e Joe saranno anche produttori con la loro compagnia AGBO e dirigeranno la pellicola su una sceneggiatura di Joe con un rimaneggiamento di Christopher Markus e Stephen McFeely, autori dei film di Captain America e di Avengers diretti dai due fratelli.

Il progetto era stato sviluppato dalla New Regency per Brad Pitt e James Gray anni fa, ma poi è entrato in fase di stallo.

A seguire trovate la sinossi ufficiale:

The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.

