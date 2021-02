Secondo quanto riportato da Deadline la Thruline Entertainment avrebbe messo in cantiere un film basato su, romanzo bestseller scritto da Abby Jimenez.

L’opera è una commedia romantica con una forte impronta musicale sulla falsariga di film come Un uomo in prestito, (500) Giorni insieme e Nick & Norah – Tutto accadde in una notte. La storia segue Sloan, una giovane donna in lutto a causa della dipartita del suo ragazzo avvenuta due anni prima, Jason, una giovane stella nascente della musica e quella di un cane che riesce a far incontrare questi due perfetti sconosciuti.

Marisa Coughlan si sta occupando della sceneggiatura del progetto, mentre Gail Mancuso dovrebbe dirigerlo.

Tra i lavori da regista di Gail Mancuso troviamo numerose puntate per serie televisive come Sabrina, vita da strega, Friends, Dharma & Greg, Una mamma per amica, Due uomini e mezzo, 30 Rock, Scrubs: Medici ai primi ferri, Cougar Town, Non fidarti della str**** dell’interno 23, Modern Family e anche il recente film con Dennis Quaid Qua la zampa – Un amico è per sempre.

Marisa Coughlan farà invece il suo debutto alla sceneggiatura con questo film. Ma è conosciuta a Hollywood come attrice apparsa in titoli come Infamous – Belli E Dannati e Super Troopers 2.

Cosa ne pensate di questo progetto basato su The Happy Ever After Playlist? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!