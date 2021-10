Anche se, il film western prodotto da Jay Z (qui sotto il nome di Shawn Carter) e diretto da Jeymes Samuel, avrà una release limitata al cinema in alcuni mercati, approderà in esclusiva streaming su Netflix il prossimo 3 novembre.

Nei giorni scorsi, il film è stato presentato al London Film festival occasione durante la quale il regista e il produttore James Lassiter hanno spiegato (via Insider) hanno spiegato perché abbiano scelto di affidare la loro opera a una piattaforma streaming al posto della sala.

Lassiter motiva così il tutto:

Se vuoi raccontare una storia come questa che ha un cast del genere, vuoi che possa essere vista dal maggior numero possibile di persone in tutto il mondo. A volte, con le uscite cinematografiche, ti ritrovi a dover combattere con questi preconcetti stile “Nessuno vuole vedere un film con un cast di soli attori neri”. So bene che non è così, ma so anche che, in alcuni territori e mercati, gli studios si possono davvero sentir dire “Questa pellicola non fa per noi”. Non sono propriamente sintonizzati col pensiero delle nuove generazioni. Netflix è in tutto il mondo e ci permetterà di veder soddisfatto il nostro obbiettivo, ovvero far sì che quante più persone possibile possano vedere il film.