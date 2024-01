The Holdovers - Lezioni di vita

Ryan Warren Smith, lo scenografo di The Holdovers, diretto da Alexander Payne, racconta come è stato realizzare un’ambientazione che riflettesse gli anni ’70, gli anni in cui si muovono i personaggi del film.

Tutto era marrone e fatto di legno. Abbiamo costruito su questo, considerando cosa si abbina a ciò e cosa no.

La pellicola è ambientata in un college fittizio, la Barton Academy, costituita da elementi appartenenti a cinque diverse location. Era importante quindi che ci fosse una coesione tra tutti i luoghi.

Infine racconta come è stato costruire l’ambiente in cui vive il protagonista del film, interpretato da Paul Giamatti che, ricordiamolo, per la sua performance ha vinto un Golden Globe.

Ci sono piatti e calzini sopra il termosifone – non è una persona ordinata. Non credo che abbia molti ospiti. È anche un amante dei libri, quindi nel suo ufficio e a casa ci sono pile di libri.

The Holdovers racconta la storia di un professore odiato da tutti che si trova, durante le vacanze di Natale, a fare da sorvegliante per i ragazzi rimasti nel college. Il film uscirà nelle sale il 18 gennaio.

FONTE: Variety

