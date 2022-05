Direttamente dal mercato del Festival di Cannes apprendiamo, grazie a Deadline , chedirigerànel dramma intitolato

Il dramma sarà ambientato durante la rivolta dei contadini (anche nota come ribellione di Wat Tyler), una ribellione popolare avvenuta in Inghilterra nel 1381. Cumberbatch interpreterà un contadino che diventerà la guida di una rivolta.

Il progetto è stato paragonato a Braveheart e Il gladiatore, anche se per il momento non è stato annunciato quando entrerà in produzione.

Greengrass ha diretto come ultimo progetto il film con Tom Hanks intitolato Notizie dal mondo. Benedict Cumberbatch è invece ora al cinema in Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi.