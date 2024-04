Dopo il grande successo ottenuto con i romanzi di Percy Jackson, Rick Riordan ha scritto una trilogia spinoff della serie: The Kane Chronicles. L’attenzione in questo caso è puntata sull’antico Egitto e non sulla Grecia e i protagonisti sono due fratelli, Sadie e Carter.

I romanzi sarebbero dovuti diventare una trilogia di film prodotta da Netflix, ma Riordan stesso aveva annunciato qualche mese fa che il progetto era saltato. Ora però rilascia degli aggiornamenti incoraggianti. Scrive su Threads:

Stiamo avendo alcune conversazioni interessanti riguardo ai prossimi passi per un adattamento di The Kane Chronicles. Nulla è ancora definito o finalizzato, ma ci sono alcune possibilità entusiasmanti. Solo per farvelo sapere, così sapete che non abbiamo dimenticato Carter e Sadie!

Dopo il successo della serie di Percy Jackson, sembra dunque che ci sia speranza anche per The Kane Chronicles. Noi vi terremo come sempre informati!

FONTE: ScreenRant

