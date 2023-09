Presentato al Festival di Venezia, The Killer di David Fincher in streaming su Netflix 10 novembre. Nel ruolo del protagonista troviamo Michael Fassbender. L’attore interpreta un freddo assassino, calcolatore e apparentemente spietato. Un giorno però una sua missione fallisce e questo porterà a delle conseguenze imprevedibili per l’uomo.

Proprio a proposito del personaggio principale Fincher ha svelato in un’intervista con Empire cosa aspettarsi dal killer nel film. Ecco cosa ha detto:

Non è James Bond. Il nostro uomo vola in economica. Ho pensato che il nichilismo del personaggio fosse interessante perché era legato alla sua autocommiserazione. Poi ho iniziato a pensare al suo monologo interiore. Ha queste cose che racconta a se stesso che sono un modo per svilire la sua preda in modo che possa sentirsi meglio nell’essere un seriale killer su commissione. Ho pensato potesse essere interessante da esplorare. Mi piace il patto che una voce fuori campo fa con lo spettatore. Vedere la vita attraverso gli occhi di un assassino mette il pubblico in una posizione interessante. Vediamo fino a dove si spingeranno.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

