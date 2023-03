The Killer: Nathalie Emmanuel con Omar Sy del remake americano diretto nuovamente da John Woo

Dopo l’annuncio della scelta di Omar Sy come protagonista, si torna a parlare remake americano di The Killer girato nuovamente da John Woo, il maestro del cinema d’azione di Hong Kong, autore di cult come A Better Tomorrow (1986), Bullet in the Head (1990), Hard Boiled (1992) e per l’appunto The Killer (1989).

Come riportato da Deadline, accanto a Sy ci sarà Nathalie Emmanuel, star di Il trono di spade e prossimamente al cinema in Fast & Furious 9.

The Killer dovrebbe uscire in streaming su Peacock, la piattaforma streaming di Comcast, mentre le riprese dovrebbero partire prossimamente.

Il film originale era interpretato da Chow Yun-fat ispirato al film di Jean-Pierre Melville Frank Costello faccia d’angelo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sott