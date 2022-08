The Killer: Omar Sy protagonista del remake americano diretto nuovamente da John Woo

Dopo anni di gestazione, si torna a parlare remake americano di The Killer girato nuovamente da John Woo, il maestro del cinema d’azione di Hong Kong, autore di cult come A Better Tomorrow (1986), Bullet in the Head (1990), Hard Boiled (1992) e per l’appunto The Killer (1989).

Protagonista del film, come riportato da Deadline, sarà Omar Sy, star di Quasi amici, Jurassic World e la serie Netflix su Lupin.

Stando alle ultime notizie trapelate, The Killer uscirà in streaming nel 2023 su Peacock, la piattaforma streaming di Comcast, mentre le riprese dovrebbero partire prossimamente.

Il film originale era interpretato da Chow Yun-fat ispirato al film di Jean-Pierre Melville Frank Costello faccia d’angelo.

