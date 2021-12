Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster illustrato di, atteso film che arriverà nelle nostre sale a partire dal 5 gennaio.

Potete vedere il poster qua sotto:

In una recente intervista il regista Matthew Vaughn ha svelato di aver dovuto tagliare dal lungometraggio tre scene perché troppo cruente:

Nel cast della pellicola troviamo Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Questa la trama:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di servizi segreti indipendente.