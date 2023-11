Jacob Elordi, famoso per il suo ruolo in Euphoria e che vedremo tra poco interpretare Elvis in Priscilla di Sofia Coppola, ha iniziato la sua carriera con una trilogia di film per ragazzi: The Kissing Booth. Elordi interpreta Noah Flynn nel franchise che si è concluso nel 2021 con il terzo capitolo.

Nonostante la trilogia sia stata il suo trampolino di lancio, l’attore non è decisamente entusiasta dei film.

Ecco cosa dice in un’intervista a Variety:

Non volevo fare i film che ho fatto prima dei miei film più importanti. Quei film sono ridicoli. Non sono universali. Sono puro escapismo.

Elordi non è neanche d’accordo sul realizzare film commerciali e progetti personali alternandoli tra loro, il classico “uno per me, uno per loro”:

È un’altra trappola. Perché poi diventa 15 per loro, nessuno per me. Non ci sono più idee originali e ti senti morto dentro. È una danza molto delicata. Ho già passato la fase del “uno per me, uno per loro”. Perchè avere cura della propria carriera dovrebbe essere pretenzioso? E perché dovrebbe essere figo fregarsene, sapendo di fare film orribili, sapendo di fare soldi sul tempo delle persone, che è la cosa di maggior valore che abbiamo?

The Kissing Booth effettivamente non ha raccolto grandi consensi di critica, piacendo però al pubblico.

Seguiteci su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate