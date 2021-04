La Legendary ha scelto la candidata all’Independent Spirt Awardper la regia di, adattamento cinematografico del romanzo di A. Lee Martinez con

L’attrice vestirà i panni dell’investigatrice Constance Verity, una donna destinata a salvare il mondo. Nel romanzo di Martinez, Constance si è stufata del destino della sua vita da salvatrice della Terra, un ruolo che ricopre dall’età di sette anni desiderando una vita normale.

In attesa di aggiornamenti sulla lavorazione, ricordiamo che vedremo Awkwafina in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli che uscirà il 3 settembre 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su una sceneggiatura di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

La pellicola doveva arrivare a luglio ma il suo posto è stato preso da Black Widow dopo lo slittamento.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast Awkwafina interpreterà un’amica intima del protagonista.

