The Last Duel

Attraverso l’abituale aggiornamento inoltrato dalla divisione nazionale della Disney relativo agli highlight dei prossimi arrivi su Disney+ abbiamo appreso che, il nuovo film di Ridley Scott, arriverà sulla piattaforma streaming a partire dal primo dicembre.

Chiaramente si tratta di un ingresso standard nel catalogo del servizio e non di un’aggiunta che richiederà un qualche genere di sovrapprezzo. The Last Duel, dopo la presentazione al Festival di Venezia, è arrivato nei cinema lo scorso 14 ottobre. L’incasso della pellicola è stato decisamente modesto: solo 27 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget da oltre 100 milioni di dollari.

In una chiacchierata concessa dal filmmaker a Marc Maron durante il suo podcast, Ridley Scott ha affermato che il fallimento commerciale della pellicola è imputabile ai… millennial. Un attacco, quello del regista, che potete leggere in questo nostro articolo.

Vi ricordiamo che, nelle prossime settimane, arriverà nei cinema italiani anche un’altra pellicola di Ridley Scott ovvero sia House of Gucci. Per la precisione, House of Gucci sarà in sala a partire dal 15 dicembre. Questa mattina abbiamo dedicato un approfondimento alle prime recensioni della stampa americana approdate in rete. Se v’interessa sapere cos’hanno scritto i nostri collego d’Oltreoceano non dovete fare altro che cliccare qui.

