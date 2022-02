The Last Duel

In una recente intervista con EW ha parlato di The Last Duel e della narrazione da più punti di vista.

Per l’attrice era molto importante che il pubblico capisse che la verità era quella raccontata da Marguerite, perciò ha definito quella parte del film “pericolosa”:

Per me era l’unico modo di raccontare la sua storia. Ho trovato molto affascinante il giocare con i vari punti di vista, e in parte l’ho trovato pericoloso perché ho detto: “Bisogna raccontarlo in modo che non ci sia alcun dubbio”.

L’attrice si è comunque detta “estremamente grata” che il regista abbia deciso di girare prima tutte le scene della sua versione, cosa che ha messo l’attrice molto più a suo agio.

