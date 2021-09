The Last Duel

, l’atteso nuovo film di Ridley Scott, è stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso al Festival di Venezia: si tratta della prima sceneggiatura scritta dal duo Matt Damon e Ben Affleck dopo, che nel 1997 valse loro l’Oscar.

In una recente intervista con EW, Matt Damon e Ben Affleck hanno commentato le discutibili acconciature dei loro personaggi. Nonostante possano scatenare ilarità, c’erano motivi ben precisi come spiegato da Damon:

Il mio personaggio andava sempre in guerra, voleva combattere. A Ridley piaceva l’idea di un mullet come se avessi preso un coltello tagliandomi i capelli di lato per indossare l’elmo. È tutto ciò che gli importa.

Affleck, che ha menzionato Max Von Sydow nel film Ingmar Bergman intitolato Il settimo sigillo come fonte di ispirazione, ha aggiunto:

È una questione di rappresentazione del potere, io appresento il patriarcato, la struttura del potere, tutto riunito in un personaggio. La cosa doveva riflettersi nel modo di vestire e anche nell’acconciatura.

Nel cast di The Last Duel troviamo Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck, la storia è tratta dall’omonimo libro scritto da Eric Jager.

Ambientata nel 1386, la trama è incentrata sulle vicende di un cavaliere normanno che torna dalla guerra e scopre che la moglie ha accusato il suo vecchio amico di averla stuprata. La corte francese deciderà il destino dell’accusato attraverso un processo a singolar tenzone tra i due.

Damon e Affleck hanno scritto la sceneggiatura con Nicole Holofcener: è la prima volta che i due tornano a scrivere insieme dopo l’Oscar per Genio Ribelle. Nelle fasi iniziali doveva essere Affleck il protagonista con Matt Damon; dopo una serie di sviluppi l’attore è passato in secondo piano come non protagonista a favore di Driver.

L’uscita è fissata al 15 ottobre per gli Stati Uniti, al 14 ottobre in Italia.