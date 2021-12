The Last Duel

In quello che è effettivamente un risvolto quasi tragicomico per, le nuove stime sui film più piratati nella settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre, vedono la pellicola di Ridley Scott ottenere il secondo posto nella classifica dedicata alle pellicole più scaricate illegalmente.

La settimana precedente, la classifica cinematografica e quella delle serie TV erano guidate da Venom: la furia di Carnage (QUESTA LA NOSTRA RECENSIONE) e da Hawkeye. Come segnala Deadline, da questo punto di vista non è cambiato nulla: il cinecomic della Sony con Tom Hardy e la serie tv prodotta dai Marvel Studios sono ancora al comando delle rispettive chart. Al secondo posto in quella dedicata ai lungometraggi, c’è stato il prepotente esordio dell’opera diretta da Ridley Scott: The Last Duel precede ora No Time to Die (ECCO LA NOSTRA RECENSIONE), Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e Dune.

A fronte di un budget di circa 1oo milioni, escluse le spese di P&A, il lungometraggio ha avuto un box office globale di soli 30 milioni. Dallo scorso primo dicembre è disponibile in streaming su Disney+.

Qualche settimana fa Ridley Scott aveva imputato il fallimento commerciale del suo film ai… millennial. In un’intervista, che trovate integralmente in questo nostro articolo, si era così espresso:

Penso che la questione vada ricondotta al fatto che il pubblico ormai sta attaccato allo smartphone. I millennial non vogliono che gli venga insegnato nulla se non viene detto tramite i loro smartphone. È un problema molto vasto, ma ritengo che sia qualcosa che sta capitando in questo preciso momento, per colpa di Facebook. Abbiamo intrapreso la strada errata quando abbiamo dato il livello sbagliato di fiducia a quest’ultima generazione, credo.

