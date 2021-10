The Last Duel

LEGGI ANCHE – The Last Duel: Matt Damon e Ben Affleck motivano le discutibili acconciature

Online è approdato un nuovo, suggestivo poster di, l’atteso nuovo film di Ridley Scott con protagonistipresentato nelle scorse settimane in anteprima mondiale fuori concorso al Festival di Venezia.

Il film, ricordiamo, sarà disponibile nelle nostre sale dal 14 ottobre. Potete vedere il poster qua sotto:

Nel cast di The Last Duel troviamo Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck, la storia è tratta dall’omonimo libro scritto da Eric Jager.

Ambientata nel 1386, la trama è incentrata sulle vicende di un cavaliere normanno che torna dalla guerra e scopre che la moglie ha accusato il suo vecchio amico di averla stuprata. La corte francese deciderà il destino dell’accusato attraverso un processo a singolar tenzone tra i due.

Damon e Affleck hanno scritto la sceneggiatura con Nicole Holofcener: è la prima volta che i due tornano a scrivere insieme dopo l’Oscar per Genio Ribelle. Nelle fasi iniziali doveva essere Affleck il protagonista con Matt Damon; dopo una serie di sviluppi l’attore è passato in secondo piano come non protagonista a favore di Driver.

L’uscita è fissata al 15 ottobre per gli Stati Uniti, al 14 ottobre in Italia.

Cosa ne pensate di questo nuovo poster? Quanto attendete il film di Ridley Scott? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Impawards