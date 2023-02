The Last of Us: il doppiatore di Tommy ricorda il film mai prodotto da Sam Raimi

Prima di diventare un’acclamata serie TV targata HBO, pareva che The Last of Us fosse destinato a diventare un film prodotto da Sam Raimi e interpretato da Maisie Williams (Arya Stark in Game of Thrones) nel ruolo di Ellie. Correva l’anno 2014, il primo videogioco di The Last of Us era uscito da qualche mese su PlaySation 3 e di questo progetto si discuteva apertamente al Comic-Con di San Diego (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Tutto è poi terminato nel proverbiale development hell, tanto che Raimi nel 2016 dichiarava che era “tutto fermo”, fino al giorno in cui la HBO, Craig Mazin e il creatore del gioco, Neil Druckmann, hanno unito le forze per adattare la popolare IP videoludica della Naughty Dog con una serie TV capace di riproporre in modo più adeguato la storia del videogioco che, in un film, sarebbe risultata troppo compressa.

Jeffrey Pierce, interprete di Tommy Miller nel videogame e di Perry nella serie TV, ha parlato di questo film mai entrato in produzione durante un’intervista con EW. Lo ha potuto fare perché, all’epoca, era stato l’unica voce del videogioco ad essere stata chiamata per la lettura della sceneggiatura del film basao sull’opera interattiva e, per questo, può parlare con cognizione di causa.

Per quanto buono fosse, non sarebbe mai stato un gran film. Come potevano raccontare in due ore una storia che si sviluppa in 14, 17 ore? Credo che a un certo punto avessero anche valutato l’idea di farlo come serie animata in motion capture, sembrava una buona idea, ma era una strada che avevamo già percorso.

Trovate tutte le informazioni sulla serie di The Last of Us nella nostra scheda.

